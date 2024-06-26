كشفت مصادر في وزراة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تفاصيل شقق تعاونيات البناء والإسكان وموعد الحجز وكراسة الشروط للمواطنين الراغبين في الحصول على شقة بمساحات تصل لـ150 مترا مربعا، وبالتقسيط على 7 سنوات.

شقق تعاونيات البناء والإسكان.. موعد الحجز وكراسة الشروط

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن شقق تعاونيات البناء والإسكان تم تحديد موعد الحجز لها وكراسة الشروط لكافة المواطنين، لافتة إلى أن 10 يوليو المقبل سيتم الطرح للشقق بمدن «6 أكتوبر وبدر و السويس و العاشر من رمضان»، وسيكون هناك أكثر من نظام للسداد كما يمكن أن يتم الحصول عليها بنظام التمويل العقاري بفائدة 3٪، لافتة إلى أنه سيتم توفير كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني عبر هذا الرابط، أو من خلال مكاتب الهيئات في المدن التي سيتم الطرح بها.

شقق تعاونيات البناء

وأكدت المصادر، أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الـ10 الماضية طفرة كبيرة في مجال الإسكان، وتوفير وحدات سكنية تلبي كافة رغبات المواطنين ومتطلباتهم بمختلف المحافظات، وبأسعار متميزة جدا.