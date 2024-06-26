أسعار اللحوم الطازجة بمنافذ وزارة الزراعة اليوم.. الكندوز يبدأ من 320 جنيها

توفر منافذ وزارة الزراعة، للمواطنين الراغبين في شراء لحوم طازجة «فريش»، كميات كبيرة من جميع أنواع اللحوم ومشتقاتها المختلفة بأسعار مخفضة، يوميا، وذلك في جميع منافذها المنتشرة على جميع محافظات الجمهورية.

أسعار اللحوم الفريش اليوم في منافذ وزارة الزراعة

وتضخ وزارة الزراعة، أطنان من اللحوم في جميع منافذها الثابتة والمتحركة، لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى مصنعات اللحوم ، المطلوبة من جانب المواطنين، ومن خلال السطور التالية، نستعرض أسعار اللحوم اليوم البلدية في منافذ وزارة الزراعة.

- كيلو بلدي فريش كندوز ملبس 320 جنيهًا.

- كيلو مفروم ملبس 290 جنيهًا.

- كيلو كندوز أحمر 340 جنيهًا.

- كيلو مفروم أحمر 320 جنيهًا.

- كيلو موزة أحمر 345 جنيهًا.

- كيلو شاورما لحم 345 جنيهًا.

- كيلو انتركوت 355 جنيهًا.

- كيلو بفتيك 370 جنيهًا.

- عرق فلتو 370 جنيهًا.

- عرق تربيانكو 370 جنيهًا.

- كيلو كبدة 340 جنيهًا.

- كيلو لحم ضاني بلدي 420 جنيهًا.

- كيلو كبدة ضاني بلدي 420 جنيهًا.

مصنعات اللحوم الطازجة في منافذ الزراعة

- كيلو كفته حاتي بلدي سوبر 260 جنيهًا.

- كيلو روزبيف 355 جنيهًا.

- كيلو سجق بلدي سوبر 260 جنيها.

- كيلو برجر بلدي سوبر 260 جنيها.

- كيلو كفته أرز بلدي 200 جنيه.

- كيلو حواوشى بلدي سوبر 200 جنيه.

- كيلو ممبار محشي سوبر 140 جنيهًا.

- كيلو طرب ضاني 340 جنيهًا.