سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين اليوم الثلاثاء 18-6-2024

يختلف سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وفق نوع اللحوم المطلوبة، حيث يحرص المواطنون على شراء الاحتياجات اليومية من اللحوم الطازجة، من منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها.

سعر كيلو اللحمة اليوم

وعن سعر كيلو اللحمة اليوم في منافذ «التموين» المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين، من اللحوم الطازجة البلدية أو المستوردة بأسعار أقل من الأسواق، فجاءت كما يلي.

- سعر كيلو اللحمة كندوز بلدي صغير 285 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة البلدي الطازج 335 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة الضأن المجمد بسعر 335 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة الضأن البلدي 360 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة الهندي بسعر 220 جنيها.

أسعار الأضاحي الحية في شوادر وزارة التموين

واستقر سعر كيلو اللحم القائم اليوم ثالث أيام العيد من الخراف في شوادر وزارة التموين، حيث يتراوح سعرها بين 180 و190 جنيهًا.

أماكن شوادر وزارة التموين في القاهرة والجيزة

- هايبر الطيران تقاطع شارع الطيران مع شارع مصطفى النحاس (مدينة نصر).

- شادر الحي السابع سوق 8.

- شادر هارون الرشيد - مصر الجديدة.

- شادر ثكنات المعادي بجوار محطة مترو الثكنات.

- شادر الطاهرة - أمام مسجد السيدة زينب.

- شادر باب الخلق - شارع بورسعيد.

- شادر أحمد عرابي المهندسين.

- شادر أكتوبر الجديد الحي السادس.

- شادر مخزن البساتين.

- سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

- شادر أوسيم شارع أبو قرن مركز أوسيم.