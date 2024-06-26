اتحاد تنس الطاولة يشكر لاعبيه: فزنا بـ4 ميداليات في بطولة البارالمبي بالتشيك

قال الكابتن محمود لاشين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، إنّ مصر حصدت 4 ميداليات في بطولة التشيك لتنس الطاولة البارالمبي، متابعا أنّ الاتحاد المصري يدعمهم بكل ما يحتاجون، ويقدم لهم جزيل الشكر على ما بذلوه من جهد لتحقيق الإنجاز الكبير.

جهود كبيرة لأبطال البارالمبي

وأضاف لاشين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «أبطال البارالمبي يبذلون جهودا كبيرة أثناء التدريبات، ولا يوجد أحد لديه المقدرة أو المثابرة مثلهم، وبالتالي هم يستحقوا أعلى الأوسمة والنياشين».

بعثة أبطال البارالمبي

وتابع: «سافرنا إلى البطولة ببعثة صغيرة تضمّ 8 لاعبين فقط، ونعمل على إعداد وتجهيز اللاعبين المقرر مشاركتهم في الأولمبياد»، مشيرا إلى أنّ 3 لاعبين استطاعوا حصد 4 ميداليات، فالكابتن سماح عبدالعزيز حصدت ميداليتن، والكابتن إسلام رضا والكابتن هاجر الدسوقي حصد كل منهما ميدالية».