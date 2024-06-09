كفر الشيخ تحصد أول تنس الطاولة و«اليد» وثاني «الطائرة» بختام الدوري الرياضي

حصدت فرق مراكز شباب إدريجة وأبو قطفة المركز الأول في لعبتي كرة اليد وتنس الطاولة، كما حصل مركز شباب الرملة على المركز الثاني فى لعبة الكرة الطائرة للفتيات من محافظة كفر الشيخ، في ختام فعاليات الدوري الرياضي لقطاع وجه بحري بمشاركة 4 محافظات هي «الغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة».

يأتذي ذلك بتنظيم اتحاد مراكز شباب مصر بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور ماجد العزازي، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتور محمد عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ختام دوري اتحاد مراكز شباب مصر

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ مراكز شباب التي تنافست من محافظات «الغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية» في ألعاب «كرة القدم، واليد، والسلة، والطائرة، وتنس الطاولة» إلى جانب تنافس معارض أندية الفتاة والمرأة في عرض مشغولاتهم اليدوية المتنوعة، واختتمت بفوز مركز شباب إدريجة من كفر الشيخ في لعبة كرة اليد بالمركز الأول، ومركز أبو قطفة من بيلا، بالمركز الأول في تنس الطاولة، ومركز شباب الرملة من سيدي غازي، على المركز الثانى في لعبة الكرة الطائرة للفتيات، وتم تسليم الميداليات للفائزين في ألعاب «خماسي كرة القدم، وكرة اليد، وكرة السلة، والكرة الطائرة بنات، وتنس الطاولة».

منتخب أندية الفتاة

كما شارك منتخب أندية الفتاة من مركز شباب المجاز الشرقي من إدارة شباب الحامول، ومركز شباب فوه من إدارة شباب فوه، ومركز شباب إبشان من إدارة شباب بيلا، ومركز التنمية الشبابية من إدارة دسوق، وجاءت مشاركة الفرق الرياضية واندية الفتاة من محافظة كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة مديرى الإدارات الفرعية، وفرق العمل بمراكز الشباب.