أستاذ دراسات بيئية يكشف موعد انتهاء «النينو».. تسببت في ارتفاع الحرارة عالميا

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن المؤشرات المناخية الحالية تشير إلى تراجع حدة ظاهرة النينو التي كانت سببا في ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة في العديد من مناطق العالم، وحدوث ظواهر مناخية غير معتادة، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عودة درجات حرارة سطح البحر في المحيط الهادي الاستوائي إلى مستوياتها الطبيعية تدريجياً.

وتوقع «سمعان» انتهاء ظاهرة النينو خلال شهر أغسطس المقبل، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه من المتوقع أن تنعكس هذه التغيرات على أنماط الطقس حول العالم، مع عودة بعض المناطق إلى أنماطها المناخية المعتادة.

تغيرات مناخية متطرفة في عدد من دول العالم

وذكر أن ظاهرة النينو التي تتميز بارتفاع غير طبيعي في درجات حرارة سطح البحر في المحيط الهادي الاستوائي، تسببت في حدوث تغيرات مناخية متطرفة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والعواصف.

هل تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه؟

وأشار إلى أن انتهاء ظاهرة النينو لا يعني بالضرورة عودة الأوضاع المناخية إلى طبيعتها بشكل كامل، حيث لا تزال هناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على أنماط الطقس، مثل تغيرات المناخ العالمية.

وأكد أهمية الاستمرار في رصد التغيرات المناخية العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف معها والتخفيف من آثارها.