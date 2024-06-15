كيف تؤثر التغيرات المناخية على صحة القلب؟.. دراسة تفجر مفاجأة

تغير المناخ يشكل تهديدًا جديدًا لصحة القلب والأوعية الدموية، بسبب التحول الكبير في درجات الحرارة بالعديد من الدول حول العالم، خلال الفترة الماضية، وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في دورية «جاما كارديولوجي».

تأثير التغيرات المناخية على القلب

توصلت الدراسة التي تناولها «مايو كلينك» إلى أنّ درجات الحرارة تتغير من يوم إلى آخر، وذلك نتيجة التأثر بالعديد من العوامل، التي يزيد معها معدل الوفيات، خاصة النجامة عن أمراض القلب والسكتة الدماغية، ويمكن معرفة أعراضها على النحو التالي: