«التكيف مع التغيرات المناخية».. ندوة تثقيفية بجامعة كفر الشيخ

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، ندوة تثقيفية بعنوان «العمارة الخضراء والتكيف مع التغيرات المناخية»، بكلية طب الفم والأسنان، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة.

جاء ذلك، بحضور الدكتورة إيناس الجندي، عميد كلية طب الفم والأسنان، وحاضر في الندوة الدكتور محمد قطب، رئيس الإدارة المركزية للفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والدكتورة داليا شبل، أستاذ العمارة المساعد بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ.

الحديث عن التغيرات المناخية

وتناولت الندوة الحديث عن التغيرات المناخية، وما أدت إليه من حدوث الكثير من المخاطر البيئية تجاه صحة الإنسان، مثل نضوب طبقة الأوزون، وفقدان التنوع الحيوي، والضغوط على الأنظمة المنتجة للغذاء، وانتشار الأمراض المعدية بشكل عالمي.

كما تطرقت أيضاً إلى أكثر الطرق الواعدة للتخفيف من حدة تغير المناخ بما يسمى «الحلول المناخية الطبيعية»، مثل المحافظة على الأراضي، وإعادة إحيائها، وتحسين إدارتها؛ من أجل زيادة تخزين الكربون أو تجنب انبعاثات غازات الدفيئة في المناطق الطبيعية في جميع أنحاء العالم.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على جهود الجامعة وإسهاماتها في قضية التغيرات المناخية، حيث تقدم الجامعة إسهامات علمية، وبحثية في مواجهة تحديات تأثير التغيرات المناخية باعتبار أنّ التغيرات المناخية من أكثر الموضوعات التي تتوافق مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030، نظرًا لأهمية هذا الملف، مشيراً إلى حرص الجامعة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات داخل الجامعة وخارجها، لافتاً أنّ اليوم العالمي للبيئة هو فرصة للعمل نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال الممارسات الصديقة للبيئة، وأنماط الحياة المستدامة.

التشجيع على توفير الطاقة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّ التغيرات المناخية تُعد واحدة من أهم القضايا العالمية المُلحة في الوقت الحالي، منوهةً إلى أهمية رفع الوعي البيئي لأفراد المجتمع كافة، والتشجيع على توفير الطاقة، والحث على تقليل الملوثات، ونشر الوعي البيئي لتقليص الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للطاقة، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة مثل «الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح».