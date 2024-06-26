نموذج امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024.. «أسئلة لن يخرج عنها»

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نموذج امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 استرشادي لطلاب الصف الثالث الثانوي، لتدريبهم علي شكل ونوع الأسئلة قبل امتحانات مادة الفيزياء المقرر أن يؤديها الطلاب يوم السبت المقبل 29 يونيو وفقًا للجداول المعتمدة رسميًا.

نموذج امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الاطلاع نموذج امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 عبر هذا الرابط، وحل الأسئلة ومراجعتها من خلال الإجابات الموجودة علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ومعرفة شكل وأسلوب وطريقة الامتحان.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن نموذج امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 محاكاه لامتحان نهاية العام، ويكون نسخة شبه الأصل من شكل وطريقة الامتحان الذي يؤديها الطلاب، مؤكدًا أن هذه النماذج تم وضعها من قبل أفضل خبراء ومعلمي مادة الفيزياء.

امتحان الفيزياء للثانوية العامة

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 ستكون وفقًا للمواصفات الورقة الامتحانية، ويتضمن 85% اختيار من متعدد و15 مقاليا، ولكل سؤال في أسئلة الاختيار من متعدد إجابة واحدة فقط لا غير ولا يوجد سؤال له أكثر من إجابة ولا إجابات متشابهة لأي سؤال.