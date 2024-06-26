تنسيق مدارس التعليم والتدريب المزدوج 2024 بمحافظة القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، تنسيق مدارس التعليم والتدريب المزدوج، مُوضحة أن تنسيق مدرسة رقي المعارف الصناعية بنات 160 درجة، وتنسيق مدرسة شبرا الثانوية الميكانيكا بنين بلغ 185 درجة، وتنسيق مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات بلغ 160 درجة.

تنسيق مدرسة نيومودرن بلاست

وأكدت المديرية التربية والتعليم، أن تنسيق مدرسة نيومودرن بلاست بنين بلغ 195 درجة، وتنسيق مدرسة الهيئة العربية للتصنيع بنين بلغ 250 درجة، وبلغ تنسيق مدرسة مصر تكنولوجيا الصناعات الحيوية 220 درجة، فيما بلغ تنسيق مدرسة طلعت حرب الفندقية ببدر بنين 180 درجة، ومدرسة عابدين التجارية بنين 180 درجة تخصص وجبات سريعة.

تنسيق مدرسة السيدة حنيفة السلحدار

وأوضحت المديرية، أن تنسيق مدرسة النيل التجارية الثانوية تخصص مساعد فني ونقل دولي وسكرتارية طبية بلغ «210 - 215 – 220» درجة، فيما بلغ تنسيق مدرسة السيدة حنيفة السلحدار الصناعية 180 درجة لتخصص الزخرفة والديكور، و160 درجة للملابس الجاهزة، و180 درجة للجلود وبدائلها وصناعة الأحذية، و200 درجة للتبريد والتكييف.