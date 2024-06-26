شهدت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 26-6-2024 في مصر استقرارًا ملحوظًا في مختلف الأنواع، إذ سجل سعر طن أسمنت السويس اليوم نحو 1935 جنيهًا؛ إذ يزداد البحث حول أسعار مواد البناء من قبل المقلبين على بناء العقارات.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء، حسب آخر تحديثات لأسعار الأسمنت عبر بوابة الأسعار، والتي جاءت كالتالي:

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

سجل سعر طن أسمنت وادي النيل اليوم نحو 1945 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 1935 جنيهًا، وسجل سعر طن أسمنت بني سويف نحو 1890 جنيهًا، فيما وصل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 1905 جنيهات.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

وفي المقابل، بلغ سعر طن أسمنت السهم نحو 1960 جنيهًا للشراء، بينما استقر سعر طن أسمنت النصر اليوم الأربعاء عند 1900 جنيه، وسجل سعر طن أسمنت الفهد نحو 1900 جنيه.

وعن سعر طن أسمنت حلوان، فسجل سعر الطن نحو 1930 جنيهًا، بينما وصل سعر طن الأسمنت الأبيض نحو 3920 جنيهًا.