منير فخري: حفظ الأمن كان شرطا أساسيا لنجاح حكومة الجنزوري أو فشلها

قال وزير السياحة الأسبق، منير فخري عبد النور، إنه حين بدأ مشاورات تشكيل حكومة الجنزوري في عام 2011، استغرق الأمر وقتًا طويلًا؛ لبحث البدائل الممكنة، وجرى تشكيل وزارة حينها باختيارات موفقة للغاية، كما تم الاهتمام بوزارة الداخلية، من خلال اختيار اللواء محمد إبراهيم يوسف وزيرًا لها؛ لأن حفظ الأمن كان شرطًا أساسيًا لنجاح الوزارة أو فشلها.

حكومة الجنزوري

وأضاف «عبد النور» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «كانت وزارة المالية أيضا على رأس اهتمامات حكومة الجنزوري، من خلال تولي الوزير الراحل ممتاز السعيد لذلك المنصب حينها، واستمريت في تلك الحكومة حينها كوزير للسياحة».

مواجهة بين حكومة الجنزوري وبرلمان الإخوان

وتابع: «الاحتكاك حينها كان بين حكومة الجنزوري والبرلمان الذي سيطر عليه الإخوان حينها، كما أن جماعة الإخوان المسلمين كان لديهم حسابا مع وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم يوسف، وكانوا يريدون تصفية الحساب معه، بالإضافة إلى خلافاتهم مع وزير التموين، الدكتور جودة عبد الخالق، كونهم كانوا يعتبرونه شيوعيًا، وكانت المواجهة قوية وعنيفة للغاية في تلك الأحيان، ولكن الوزيرين استطاعوا التصدي لها بكل قوة وجرأة وأمانة».