حنفي الجبالي يُهنئ عضوة بـ«النواب» لحصولها على زمالة كلية الدفاع الوطني

وجه الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب لحصولها على إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا بتقدير امتياز عن بحث بعنوان «تنمية الوعي في المحافظات الحدودية لتحقيق متطلبات الأمن القومي»، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن.

باخوم تشكر كل من ساندوها في بحثها

ووجهت النائبة نجلاء باخوم إلى الأمانة العامة بالمجلس وكل من ساندوها في بحثها، قائلة «من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أشكر مجموعة الكيانات التي لها أثر فى هذه الدراسة، أولا المجلس لترشيحي لهذا المكان، والأمانة العامة على كل الخدمات المقدمة طوال هذا العام، وحزب الشعب الجمهوري، ورئيسه الذي رسخ أمورا كثيرة للاستفادة من هذه الدراسة، و لجنة التضامن الاجتماعي، وكل من حضر لمناقشة البحث، وكل قيادات الأكاديمية العسكرية الممثلة في مدير الأكاديمية وكلية الدفاع».

قضية الوعي استراتيجية وتهم الأمن القومي

وأضافت أن «قضية الوعي استراتيجية وتهم الأمن القومي»، وأهدت باخوم لرئيس المجلس نسخة من البحث للاستفادة منه في مكتبة المجلس.