رئيس «نقل النواب» يثمن قرارات الحكومة لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء

ثمن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قرارات الحكومة الأخيرة لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء دون تحميل المواطن أي تبعات وخاصة تخفيف الأحمال، إذ أكد رئيس الوزراء أن تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء ينتهي في الأسبوع الثالث من يوليو المقبل أي خلال 4 أسابيع.

وأضاف عابد، أن الاستهلاك الكبير لـ الكهرباء بسبب الموجة الحارة غير المسبوقة نتيجة التغيرات المناخية التي أصابت العالم كله تستوجب تضافر جهود الجميع والوقوف خلف الدولة، خاصة أن هناك توجيهات مشددة من الرئيس لإنهاء الأزمة وتوفير الغاز لمحطات الكهرباء وهو ما يستغرق بعض الوقت.

تحذير من استغلال الإخوان لأزمة الكهرباء

وحذر عابد من استغلال اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية التي تتربص وتستغل مثل هذه الأزمات ليس من أجل الحل ولكن لأنها سبيل التهويل لأن هدف جماعة الشر هو هدم مصر وتعطيل التنمية والنهضة.

وطالب عابد المواطنين بالصبر خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية والمؤتمرات التي يسعى بها البعض النيل من مصر من أجل مواقفها الثابتة الراسخة خاصة وأنه خلال أيام تخل ذكرة ثورة 30 يونيو التي تذكرهم بفشل مخططهم الخبيث الذي تهدم على يد الرئيس السيسي.