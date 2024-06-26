بابا الإسكندرية يشهد تخريج الدفعة الأولى بمركز إيمي للتعليم المستمر

شهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، احتفالية تخريج الدفعة الأولى من دارسي الكتاب المقدس بمركز إيمي للتعليم المستمر بالمحافظة، بحضور الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء الكهنة.

وبحسب بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، إن الاحتفالية تضمنت فقرات من بينها مجموعة من الترانيم لفريق كورال «قلب داود»، وفيلم تسجيلي عن مركز إيمي للتعليم المستمر، وكلمة للأب القمص أنطونيوس فهمي المشرف على المركز، وانطباعات وآراء الدارسين.

كلمة البابا تواضروس

واختتم الكلمات، بكلمة قداسة البابا التي أثنى خلالها على عمل المركز مثمنًا جهود كافة العاملين فيه، ولفت إلى أن الكتاب المقدس هو:

- منجم لآلئ.

- روضة للنفوس.

تكريم الفائزين

وكرّم بعدها البابا تواضروس الفائزين في مسابقة «اعرف واقرأ» التي ينظمها المركز سنويًا، وسلم الخريجين شهادات التخرج.

يذكر أن «مركز إيمي للتعليم المستمر» أجرى الدارسة على مدار سنتين بنظام الساعات المعتمدة عن طريق الانتظام في الحضور أو عن طريق الـ online على المنصة الرقمية للمركز.