البابا تواضروس يستأنف الاجتماع الأسبوعي الليلة.. بعد توقف لأكثر من 50 يوما

يستأنف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الليلة الأربعاء، العظة الأسبوعية، وذلك في الساعة الـ5 مساءً من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بالتزامن مع احتفال الكنيسة بعيد الرسل، وذلك بعد توقف لأكثر من 50 يوما.

عظة البابا تواضروس

ومن المقرر أنَّ تبث العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية والبث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقناة «c.o.c».

وتتضمن العظة تكرم البابا تواضروس أوائل الجامعات الحكومية والخاصة من خريجي دفعة 2023، بالإضافة لتكريم أصحاب رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى عقد ملتقى للتوظيف بالتعاون مع مجموعة من الشركات في جميع المجالات، ووجهت الشباب لإحضار الـCV لتقديمه.

وكان البابا تواضروس الثاني، أعلن في ختام اجتماع الأربعاء الأسبوعي يوم 24 إبريل، عن توقف الاجتماع طوال فترة الخمسين المقدسة، على أن يعود للانعقاد مع بداية صوم الرسل، مشيرًا إلى أنه في الأيام بعد عيد القيامة تنشغل الأسر بالامتحانات، معربًا عن أمنياته للطلبة بالنجاح.

وتتزامن عودة عظة البابا مع صوم الرسل، الذي يمتد هذا العام من يوم 24 يونيو وحتى 12 يوليو، وينقطع الأقباط خلاله عن الأطعمة الحيوانية فيما عدا الأسماك، والذي سمحت بها الكنيسة كنوع من التخفيف على الأقباط.