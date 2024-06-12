البابا تواضروس يهنئ «النواب» و«الشيوخ» ووزيري الدفاع والداخلية بمناسبة عيد الأضحى

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قيادات الدولة المصرية بعيد الأضحى المبارك.

وبعث البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نصها «السيد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، مصليًا إلى الله أن يوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم للمؤسسة التشريعية العريقة والعمل لأجل صالح المصريين ولتحقيق آمالهم».

البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بعيد الأضحى

كما أرسل البابا تواضروس الثاني برقية تهنئية لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذا نصها: «السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، مصليًا أن ينعم الله عليكم بالصحة ويوفقكم لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة للمؤسسة التشريعية إعلاءً للمصلحة العامة للوطن والمواطنين وتحقيقًا للآمال والطموحات الوطنية كافة».

برقية تهنئة إلى وزيري الدفاع والداخلية بمناسبة عيد الأضحى

وبعث البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بحلول عيد الأضحى المبارك، وقال قداسته في نص البرقية «السيد الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدني أن أهنئ سيادتكم وقادة الأفرع الرئيسية، وجميع رجال القوات المسلحة المصرية، من ضباط وضباط صف وجنود، بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين أن ينعم الله عليكم بموفور الصحة ويوفق خطاكم وكل أعمالكم لمواجهة جميع التحديات في سبيل حماية أمن وأمان وطننا الغالي مصر».

كما أرسل البابا رسالة تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جاء فيها «السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يطيب لي أن أهنئكم وجميع أحبائنا من ضباط وأفراد جهاز الشرطة المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نصلي أن يحفظكم الله ويمتعكم بوافر الصحة ويعضد جهودكم لحفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية».