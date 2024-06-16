البابا تواضروس يستقبل أسقف إيبارشية 6 أكتوبر

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم، وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالإيبارشية.

نشاط البابا تواضروس

وكان البابا تواضروس الثاني، التقى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الدكتور سامي فوزي، في مقره بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وقال البابا، مصر هي موطن الحضارة الغنية بالثقافات، فلدينا هنا الثقافة القبطية المسيحية والإسلامية، متجمعة معًا ونعيش في وحدة واحدة.

وعن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لفت إلى العلاقات القوية التي تجمعها بالرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والبرلمان والأزهر الشريف، وكل أركان الدولة، وكذلك علاقة الكنيسة الطيبة مع كل الكنائس الأخرى، ومجلس كنائس مصر، وأنها كنيسة الشهداء، والتعليم اللاهوتي، والرهبنة.