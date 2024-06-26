ضبط تشكيل عصابي بتهمة تصنيع وترويج المخدرات في الغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية تشكيلا عصابيا شديد الخطورة في الغربية، تخصص نشاطه في تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها، وتقدر قيمة المواد المخدرة بنحو 616 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أنّ تشكيلا عصابيا شديد الخطورة يضم 3 عناصر إجرامية، متهم بتصنيع وترويج الأقراص المخدرة على عملائهم بنطاق محافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم كمية لمسحوق بودرة الترامادول المخدر وزنت 600 كيلوجرام، و4 ملايين قرص مخدر، و11 ألفا و580 قرصا مؤثرا، و 841 أمبول مخدر، وعدد من المعدات والأدوات المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار بها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ616 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.