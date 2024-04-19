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دراما المتحدة

ضبط عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

كتب:

محمد بركات
12:29 م | الجمعة 19 أبريل 2024
ضبطية حشيش- أرشيفية

ضبطية حشيش- أرشيفية

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، ممارسة عاطلين -لهما معلومات جنائية- نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما «42,500 كيلوجرام لمخدر الحشيش- 2 فرد خرطوش وعددا من الطلقات».

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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