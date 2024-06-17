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ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بحوزة متهم في القليوبية

كتب:

محمد بركات
12:42 م | الإثنين 17 يونيو 2024
ضبطية من المنشطات والأقراص المخدرة- ارشيفية

ضبطية من المنشطات والأقراص المخدرة- ارشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة وترويجها بكميات كبيرة، مُتخذا من مخزن للأدوية غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه حال تواجده بالمخزن، وبحوزته (1,053 قرص مخدر ومؤثر ومهرب – سبائك ذهبية وزنت 829 جرام) بـ 2,5 مليون جنيه.

 

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