«فوري» تضيف خدمات جديدة على البطاقة المسبقة الدفع «my fawry yellow card»

أطلقت شركة «فوري» حزمة من الخدمات والحلول الجديدة والمتطورة على البطاقة مسبقة الدفع «my fawry yellow card» وذلك لتسهيل المعاملات المالية، وتحقيق مبادئ الشمول المالي والتحول الرقمي، ودعم اتجاهات الدولة للوصول لمجتمع رقمي متكامل.

بطاقة my fawry مسبقة الدفع

وتقدم بطاقة «my fawry yellow card مسبقة الدفع مجموعة متنوعة من الحلول المطورة لخدمة عملائها من الأفراد والشركات، وفقًا لأحدث ما توصل إليه العالم في مجال التكنولوجيا المالية في الوقت الحالي، إلى جانب حزمة من الحلول المميزة والتي أضيفت مؤخرًا، مما يجعل البطاقة بمثابة ثورة حقيقية في سوق التكنولوجيا المصري.

التحويل السهل والسريع للأموال

ويعد التحويل السهل والسريع للأموال بين الأفراد هو أبرز الميزات التي تقدمها فوي، إذ تتيح للعملاء إمكانية إجراء التحويلات المالية من بطاقة «my fawry yellow card إلى أخرى عبر شبكة كارت ماي فوري الأصفر دون عناء، وبكل أمان، مما يعزز من التواصل المالي بين الأفراد ويسهم في تسهيل العمليات المالية اليومية.

حلول التمويل الاستهلاكي

كما توفر بطاقة «my fawry yellow card» حلول التمويل الاستهلاكي عن طريق «ماي فوري تقسيط» والتي تتيح للعملاء إجراء معاملات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) دون أي قيود مالية، مع خطط تقسيط مرنة ويسيرة، مع التحكم الكامل في إدارة النفقات، إلى جانب مميزات تحويل المعاملات المالية السابقة إلى أنظمة تقسيط، مع استعادة الأموال التي أنفقت وإضافتها في رصيد الحساب.

خدمات الاستثمار والادخار

كما تتيح البطاقة خدمات الاستثمار والادخار عبر صندوق فوري يومي Fawry Yawmy بأعلى عائد يومي على المدخرات، إضافة إلى إمكانية إضافة أو سحب الأموال في أي وقت، كما منح العملاء ميزة إدارة تلك المدخرات عبر تطبيق myfawry.

التتبع لميزانية المستخدمين

ومن أهم المميزات التي توفرها شركة فوري لعملائها عبر بطاقة myfawry yellowcard مسبقة الدفع، ميزة التتبع لميزانية المستخدمين، حيث يمكنهم مراقبة وتتبع إنفاقهم بشكل دقيق وفعال، تساعد هذه الميزة المستخدمين في إدارة أموالهم بشكل أفضل وتحديد الأولويات في الإنفاق.

غلق وإعادة فتح البطاقة

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين غلق وإعادة فتح بطاقتهم من خلال تطبيق myfawry، مما يوفر لهم مستوى عالٍ من الأمان والتحكم في استخدام بطاقتهم، مما حول myfawry من مجرد تطبيق لدفع الفواتير إلى تطبيق يتيح للعملاء إدارة شؤونهم المالية والتحكم في ميزانيتهم ومدخراتهم وتنمية أموالهم، وهو ما يمثل نقلة استراتيجية مهمة في مسيرة شركة فوري، وبداية حقبة جديدة، تمنح العملاء فرصة الاستفادة من تجربة مالية شاملة ومتكاملة.

كانت فوري، قد أطلقت بطاقة «my fawry yellow card» مسبقة الدفع عبر تحالف عملاق يضم مجموعة من الشركاء لإطلاق البطاقة وهم بنك مصر، وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، المطور لنظم الدفع الوطنية ومشغل منظومة المدفوعات الوطنية «ميزة»، في إطار دعم وتعزيز الحلول الرقمية والتكنولوجيا المالية لتسهيل الخدمات المالية غير التلامسية للأفراد والتجار بما يساهم في تحقيق خطة الدولة نحو التحول الرقمي.