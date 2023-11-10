شركة «فوري» تعلن نتائج الفحص المستقل: لم تسرب أي بيانات

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الاستعانة بشركة Group-IB، وهي إحدي الشركات العالمية في مجال الأمن السيبراني لفحص أنظمة وتطبيقات شركة فوري المستخدمة من قبل عملاء الشركة من الافراد والمؤسسات.

وأوضحت أن الشركة انتهت من فحص البنية التحتية لتطبيقات الشركة المستخدمة من قبل عملاء الشركة، وأكدت شركة Group-IB بناء على فحصها للبنية التحتية بأنّه لم يتم اختراقها أو تسريب أي بيانات منها، وأنّها آمنة تمامًا لاستخدام الأفراد والمؤسسات.

أعمال شركة Group -IB

وأوضحت الشركة أنها أبلغت الجهات الرقابية بنتائج أعمال شركة Group -IB، ووجهت شركة فوري الشكر لجميع الجهات الرقابية التي عملت معها جنبًا إلى جنب وحتى انتهاء أعمال الفحص.

وأكدت الشركة لمستخدميها بأنّه بناء على الفحص، فإنّه لم يتم تسريب أي بيانات خاصة بالبطاقات المستخدمة على تطبيقات الشركة أو أي معاملات مالية تخص الأفراد والمؤسسات، وأن استخدام التطبيق آمن تماما.

تطبيق ماي فوري

وأشارت الشركة على أنّ سبب توقف تطبيق ماي فوري، أمس، هو الضغط الشديد من المتعاملين على التطبيق بما يتجاوز قدرة التطبيق، وأنه مع هدوء التعامل ستعود كل التطبيقات للعمل بصورة طبيعية.

كما تعلن الشركة أنّها ستستكمل إجراءات التحقق مما نشر على المواقع المختلفة، وذلك بعد اطمئنانها على سلامة البنية التحتية للتطبيقات المستخدمة من قبل الأفراد والمؤسسات.