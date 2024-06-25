رسوم السحب من كارت فوري في بنك مصر والخدمات المتاحة

كشف بنك مصر عن تقرير شامل بشأن تكاليف إصدار واستخدام بطاقاته المصرفية، لتوفير معلومات واضحة للعملاء حول الرسوم المختلفة على استخدام البطاقات، بما فيها تكاليف الإصدار الأولى، والرسوم السنوية، وتكاليف العمليات المختلفة مثل السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من كارت فوري في بنك مصر

وترصد السطور التالية تفاصيل رسوم إصدار واستخدام بطاقات بنك مصر وفق السنة الأولى والسنوات التالية، وفق ما أعلن بنك مصر عبر موقعه على الإنترنت.

1. رسوم الإصدار للسنة الأولى: 150 جنيها.

2. رسوم الإصدار للسنوات التالية: 150 جنيها سنويًا.

3. إصدار البطاقات الإضافية للسنة الأولى والسنوات التالية: 100 جنيه.

4. إصدار بطاقة بدل فاقد أو تالف: 100 جنيه.

5. إعادة تعيين الرقم السري: 15 جنيها.

6. إصدار البطاقات الصادرة على حسابات يوم بيوم: 70 جنيها سنويًا.

7. السحب النقدي من آلات الصراف الآلي (ATM) وآلات نقاط البيع (P.O.S) التابعة لبنك مصر: مجانًا.

8. السحب النقدي من آلات الصراف الآلي (ATM) التابعة لبنوك أخرى داخل مصر: 5 جنيهات.

9. استعلام عن الرصيد المتاح بالبطاقة من آلات الصراف الآلي (ATM) الخاصة ببنك مصر: مجانًا.

10. استعلام عن الرصيد المتاح بالبطاقة من آلات الصراف الآلي (ATM) التابعة لبنوك أخرى داخل مصر: 2 جنيه لكل حركة.

11. رسوم الاعتراض على أي عملية يثبت عدم أحقية العميل لها (عبر الفاكس، البريد الإلكتروني، البريد العادي، أو مركز الاتصال): 50 جنيها.