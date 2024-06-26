فتح باب التسجيل في برامج الماجستير والدكتوراة بالمعاهد التابعة للأكاديمية الطبية العسكرية

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل في برامج الماجستير والدكتوراة بالمعاهد التابعة للأكاديمية لمقدمي الخدمة الصحية الحاصلين على المؤهلات المناسبة للتسجيل لكل برنامج.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمي وتدريب وتأهيل مقدمي الخدمة الصحية من العسكريين والمدنيين بالتخصصات الطبية المختلفة.

وتضم المعاهد، معهد الصحة والوقائيات العسكرية، والذي فتح باب التسجيل في كلا من: «برنامج ماجستير الميكروبيولوجي والمؤهل المطلوب (بكالوريوس الطب والجراحة / بكالوريوس علوم الصيدلة)، وبرنامج ماجستير إدارة التمريض والمؤهل المطلوب (بكالوريوس التمريض)، وبرنامج ماجستير تخصص طب وصحة مناطق حارة والمؤهل المطلوب (بكالوريوس الطب والجراحة)، وبرنامج ماجستير الصحة العامة والطب الوقائي والاجتماعي والمؤهل المطلوب (بكالوريوس الطب والجراحة)، وبرنامج ماجستير صحة الفم والأسنان وطب الأسنان الوقائي والمؤهل المطلوب (بكالوريوس طب الفم والأسنان)، وبرنامج ماجستير التغذية الإكلينيكية والمؤهل المطلوب (بكالوريوس الطب والجراحة / بكالوريوس علوم الصيدلة).

كما فتح معهد الصحة والوقائيات العسكرية، باب التسجيل في برنامج دكتوراة الميكروبيولوجي والمؤهل المطلوب (الماجستير في الميكروبيولوجي)، وبرنامج دكتوراة إدارة التمريض والمؤهل المطلوب (ماجستير إدارة التمريض)، وبرنامج دكتوراة تخصص طب وصحة مناطق حارة والمؤهل المطلوب (ماجستير طب وصحة المناطق الحارة)، وبرنامج دكتوراة الصحة العامة تخصص الطب الوقائي والاجتماعي والمؤهل المطلوب (ماجستير الصحة العامة والطب الوقائي والاجتماعي)، وبرنامج دكتوراة صحة الفم والأسنان وطب الأسنان الوقائي والمؤهل المطلوب (ماجستير صحة الفم والأسنان وطب الأسنان الوقائي)، وبرنامج دكتوراة التغذية الإكلينيكية والمؤهل المطلوب (ماجستير التغذية الإكلينيكية).

وفتح معهد الطب البحري التقديم في: «برنامج ماجستير الطب البحري وطب الأعماق والمؤهل المطلوب (بكالوريوس الطب والجراحة)، وبرنامج دكتوراة الطب البحري وطب الأعماق والمؤهل المطلوب (ماجستير الطب البحري وطب الأعماق)».

أما معهد طب الطيران والفضاء؛ ففتح باب التسجيل في: «برنامج درجة الماجستير في طب الطيران والفضاء والمؤهل المطلوب (بكالوريوس طب وجراحة)، وبرنامج درجة الدكتوراة في طب الطيران والفضاء والمؤهل المطلوب (الماجستير في طب الطيران)».

أما معهد الطب العسكري؛ ففتح باب التقديم في برنامج ماجستير طب باطني ميداني ، وبرنامج ماجستير جراحة الميدان والمؤهل المطلوب (بكالوريوس طب وجراحة)، وبرنامج ماجستير إدارة مستشفيات ( إمداد طبي) والمؤهل المطلوب (بكالوريوس الطب والجراحة / بكالوريوس صيدلة)، وبرنامج دكتوراة طب باطني ميداني والمؤهل المطلوب (ماجستير طب باطني ميداني / ماجستير باطنة عامة)، وبرنامج دكتوراة جراحة ميدان والمؤهل المطلوب (ماجستير جراحة ميدان / ماجستير جراحة عامة)، وبرنامج دكتوراة إدارة مستشفيات «إمداد طبي» والمؤهل المطلوب (ماجستير إدارة مستشفيات «إمداد طبي»).