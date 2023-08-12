الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر الطبي الثامن للطب النفسي للقوات المسلحة

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية، المؤتمر الطبي الثامن للطب النفسي للقوات المسلحة والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والجمعية المصرية للطب النفسي والمجلس القومي للصحة النفسية وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، وبمشاركة نخبة من الأطباء وأساتذة الجامعات المصرية والمتخصصين في مجال الطب النفسي من العسكريين والمدنيين.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتبادل الخبرات العلمية وتدريب الكوادر الطبية وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم في المجالات الطبية والبحثية.

بدأت وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة اللواء طبيب أمين فؤاد شاكر رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكّداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير والتحديث المستمر للمنظومة الطبية والبحثية لتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين.

وتناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية وورش العمل ومناقشة عددًا من الأوراق البحثية والمحاضرات والتي تتضمن قضايا الإدمان وكيفية التعامل معها والأمراض النفسية الناتجة عنها والضغوط النفسية والحوادث بكافة مستوياتها، وعلاقة الطب النفسي بالتخصصات الطبية الأخرى وأنواع العلاج للأمراض النفسية.

كما يهدف المؤتمر لتبادل الخبرات العلمية والعملية ومناقشة أحدث الأبحاث الدولية في مجال الطب النفسي، والخروج بتوصيات مستقبلية قابلة للتنفيذ لمواكبة التطور الطبي المتلاحق في هذا المجال.