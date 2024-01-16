الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للدرجات العلمية للتخصصات المختلفة

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية فتح باب التسجيل لجميع تخصصات مقدمي الخدمة الصحية، في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والعلاج الطبيعي والصيادلة والتمريض بتلك التخصصات للعسكريين والمدنيين.

وتضمن الإعلان الدفعة رقم (4) للحصول على شهادة البورد المصري في الأكاديمية الطبية العسكرية لخريجي كلية الطب البشري في التخصصات الآتية «الباطنة وتخصصاتها، والجراحة وتخصصاتها، والأطفال، والتخدير، والأشعة التشخيصية، وطب الطوارئ، والرعاية المركزة»، والدفعة رقم (1) للحصول على شهادة البورد المصري بالأكاديمية الطبية العسكرية لخريجي كلية التمريض في بورد تمريض الطوارئ والحالات الحرجة .

كما اشتمل الإعلان عن الدفعة رقم (1) للحصول على شهادة البورد المصري في الأكاديمية الطبية العسكرية لخريجي كلية الصيدلة في بورد الصيدلة الإكلينيكية، والدفعة رقم (1) للحصول على شهادة البورد المصري في الأكاديمية الطبية العسكرية لخريجي كلية العلاج الطبيعي في بورد العلاج الطبيعي، والدفعة رقم (5) للحصول على شهادة البورد المصري في الأكاديمية الطبية العسكرية لإدارة المستشفيات والرعاية الصحية الاستراتيجية المهنية المعتمدة دوليا بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويشتمل الإعلان على الدبلومات المهنية للتخصصات الآتية: دبلومة إدارة المستشفيات لتخصصات «الأطباء البشريين – الصيادلة – أطباء الأسنان»، ودبلومة إدارة الجودة والاعتماد في المنشآت الصحية لجميع مقدمي الخدمة الصحية، ودبلومة مكافحة العدوى لجميع مقدمي الخدمة الصحية، ودبلومة التغذية الإكلينيكية للأطباء البشريين، ودبلومة التغذية العلاجية لجميع مقدمي الخدمة الصحية، ودبلومة اقتصاديات الصحة لجميع مقدمي الخدمة الصحية، ودبلومة الطب الصيني التقليدي «الأساسي» لتخصصات «الأطباء البشريين - العلاج الطبيعي»، ودبلومة الليزر وتجميل الجلد للأطباء البشريين، ودبلومة إدارة التمريض لتخصصات التمريض، ودبلومة تمريض المسنين لتخصصات التمريض، ودبلومة نظم البحث العلمي لجميع مقدمي الخدمة الصحية.

وأكدت الأكاديمية الطبية العسكرية، بدء تسجيل الشهادات المشار إليها اعتبارًا من يوم 10 فبراير المقبل، في مقر الأكاديمية الطبية العسكرية الكائن في 7 شارع إحسان عبد القدوس الخليفة المأمون منشية البكري بجوار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.