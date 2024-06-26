مراجعات مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024.. تضمنت أهم الأسئلة

يستعد طلاب الثانوية العامة 2024 لأداء امتحان مادة التاريخ يوم السبت المقبل، وهي واحدة من المواد المهُمة بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية لأن بها 60 درجة من المجموع الإجمالي لطلاب الثانوية العامة، لذا تواصلت «الوطن» مع أحمد الدهبي، مُعلم مادة التاريخ، الذي قدم أسئلة المنهج التي يجب على الطلاب مراجعتها، لأنه يتعرف من خلالها على شكل أسئلة الامتحان، ونستعرضها لكم في هذا التقرير.

مراجعة مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024

عدد أسئلة الأمتحان:

وأوضح أحمد الذهبي أن امتحان مادة التاريخ يشتمل على: