ولاد رزق 3 لـ أحمد عز يكسر حاجز الـ175 مليون جنيه إيرادات في أسبوعين

استطاع فيلم ولاد رزق أن يحتل المرتبة الأولى خلال أسبوعين فقط من طرحه بدور العرض، ويتربع على عرش الإيرادات خلال المنافسة بموسم عيد الأضحى المبارك.

إيرادات فيلم ولاد رزق لـ أحمد عز

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» أنَّ فيلم ولاد رزق 3 حقق خلال أسبوعين من طرحه بدور العرض 175 مليونًا و686 ألف جنيه، وهو يعتبر من أعلى الأعمال السينمائية التي حققت إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وحافظ فيلم ولاد رزق 3 على المركز الأول في شباك التذاكر، إذ أصبح صاحب أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

أبطال ولاد رزق

يشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 القاضية، كل من عمرو يوسف، وآسر ياسين، وسيد رجب، وكريم قاسم، ومحمد ممدوح، ونسرين أمين، وعلي صبحي، وأسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، منهم كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، وفيدرا، ورزان مغربي، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.