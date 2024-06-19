فيلم أهل الكهف يكتفي بـ3.8 مليون جنيه في أول أسبوع عرض

تذيل فيلم أهل الكهف إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى 2024، وجاءت محصلتها في أول أسبوع عرض 3 ملايين و866 ألفًا و769 جنيهًا، في الوقت الذي اقترب فيه فيلم ولاد رزق 3 من الـ100 مليون جنيه، واللعب مع العيال 12 مليون جنيه في نفس مدة العرض.

وحقق فيلم أهل الكهف في شباك تذاكر دور السينما أمس الثلاثاء مع ثالث أيام عيد الأضحى إيرادات تقدر بـ مليون و266 ألفًا و253 جنيهًا، إذ ابتعد عن المنافسة مع أفلام ولاد رزق 3، واللعب مع العيال، وعصابة الماكس، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم أهل الكهف

ويضم فيلم أهل الكهف مجموعة من النجوم أبرزهم خالد النبوي، ومحمد ممدوح، ومحمود حميدة، وغادة عادل، وأحمد عيد، ومحمد فراج، وريم مصطفى، وصبري فواز، وهاجر أحمد، ومصطفى فهمي، من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

مأخوذ عن رائعة توفيق الحكيم

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رائعة توفيق الحكيم، إذ يستيقظ مجموعة من الأشخاص في زمن آخر ومغاير عن الزمن الذين كانوا يعيشون فيه، لتتبدل حياتهم وتنقلب رأسا على عقب.