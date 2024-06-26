«التعليم»: لا شكاوى من امتحانات الثانوية العامة بمدارس المتفوقين والمكفوفين

أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM صباح اليوم، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وذلك في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية بإجمالي عدد 1644 طالبا، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى بإجمالي عدد 255 طالبا.

امتحانات الثانوية العامة المتفوقين

وحرص عبد الرؤوف عبد الرحمن، المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.