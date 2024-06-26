كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، درجات المواد في الثانوية العامة 2024، للشعبتين العلمية والأدبية، مؤكدة أن المجموع الكلي للثانوية العامة 410 درجات مقسمة على جميع المواد الدراسية.

درجات المواد في الثانوية العامة 2024

وتأتي درجات مواد الثانوية العامة 2024 على النحو التالي:

- مادة اللغة العربية 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية» 40 درجة.

- مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا والاستاتيكا» 60 درجة.

- مادة الفيزياء 60 درجة.

- مادة الكيمياء 60 درجة.

- مادة الأحياء 60 درجة.

- مادة الجيولوجيا والعلوم 60 درجة.

- مادة التاريخ 60 درجة.

- مادة الجغرافيا 60 درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

- مادة علم النفس 60 درجة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

ويؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول يوم السبت الشعبة العلمية في مادة الفيزياء، والأدبي في مادة التاريخ، كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين اليوم الأربعاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اليوم الأربعاء الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).