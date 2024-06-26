وزير التعليم يتفقد امتحانات الثانوية العامة بمدرسة «STEM»

تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، انتظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بنين، ومدرسة 6 أكتوبر للمكفوفين بالسادس من أكتوبر.

امتحانات الثانوية العامة بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

واستهل الدكتور رضا حجازي جولته التفقدية بمتابعة سير الامتحانات بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM» أثناء أداء الطلاب امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة الإنجليزية»، واطمأن الوزير على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة.

وتأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت بصورة صحيحة، كما وجه الوزير أيضا الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب من كتابة البيانات، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

توفير كافة سبل الراحة للطلاب لتأدية الامتحان

وأشاد بطلاب مدارس STEM، مشيرا إلى أنهم يمثلون نموذجًا يُحتذى به لجميع الطلاب، مضيفا أن الوزارة تبذل كافة الجهود لدعمهم وإتاحة الفرصة لتقديم العديد من النماذج المتميزة والمبدعة في مختلف المجالات، موجها مراقبي اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب.

كما تفقد الوزير حجرة الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة.