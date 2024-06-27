«نهال» تصنع ديكورات وهدايا مميزة من الورق للأطفال.. «مش هترميه تاني»

بعاطفة الأم التي ترغب في إسعاد أبنائها بهدايا مختلفة، بدأت «نهال» في مشاهدة الكثير من مقاطع الفيديو عبر موقع «يوتيوب» لتتعلم منه أفكارا تساعدها في تصميم مشغولات يدوية بأدوات بسيطة وخامات متوافرة حتى وقعت عيناها على عالم ساحر من الورق لتكتشف استخدامات مذهلة لتلك المادة المتوفرة في البيوت بدلا من التخلص منها.

استخدامات مذهلة للورق

تزامنا مع رأس السنة الميلادية 2024 أنتجت نهال أحمد خريجة الهندسة المدنية أولى تصميماتها من الورق لتحتفل مع أسرتها بتلك المناسبة السعيدة التي جعلتها بدايةً لابداعاتها، فانطلقت بعد ذلك تصمم المجسمات الديكورية والهدايا من الورق الذي اكتشفت فيه مرونةً تستوعب الجمالَ الذي يرد في خاطرها لتنفذه بدقة رهيبة اكتسبتها من التعمق في قراءة الكتب التي تعلمت منها كيفية الاستفادة من جميع أنواع الورق سواء المقوى أو المستخدم في الكتابة «انبهرت بالحاجات اللي ممكن تتعمل من الورق اللي كنت برميه ومش مقدرة قيمته وفيه أفكار كتيرة لسة بتعلمها زي دمج الورق المستعمل مع مادة الجيسمونايت لحد ما يبقى معانا عجينة نقدر نشكل منها أدوات زي الأطباق».

فكرة بسيطة للكسب من الورق

من كان يعتقد أن بإمكانه تحويل الأوراق المهملة إلى ثروة؟ بهذا السؤال عبرت «نهال» عن أهدافها خلال حديثها لـ«الوطن»، إذ أوضحت أنها تسعى إلى تعليم الفتيات وربات البيوت طرقا وأساليب مختلفة لاستغلال الورق في التربح من خلال عمل تصميمات جذابة تساعدهن فيها بعض الآلات التي تشرح طريقة استخدامها عبر مقاطع فيديو قصيرة تنشرها على حسابها الشخصي بموقع «انستجرام»، وبعد المشاهدة والتجريب يمكنهن عرضها للبيع، وبالتالي تحقيق أكبر استفادة من الورق الذي تصنع منه هدايا تذكارية وألعاب للأطفال وغيرها من المجسمات التي تضفي لمسةً إبداعية على أركان البيت.