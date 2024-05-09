مهندسة ديكور تقدم فيديوهات تعليمية للطلاب بالمجان: «حلمي بكل اللغات»

تخرجت من كلية الهندسة قسم الديكور بجامعة الإسكندرية، كان لديها حلم وشغف بالتصميم والتنظيم منذ أن كانت طفلة وسعت بكل جهدها لتنفيذه، فعملت ووجهت جهودها على إنشاء براند لها خاص بالديكورات، ولتساعد الفتيات على أي استشارات لهم دون تكليفهم أي أموال، فأسست برنامجا تعليميا لها من حلقات وأجزاء مختلفة، جزء لتعليم الطلبة التصميمات منذ البداية وحتى التنفيذ، وآخر عبارة عن مجموعة فيديوهات باستشارات مختلفة عن كيف تفرش الفتاة وتأسس شقتها الخاصة عن طريق تقديم عدة نصائح لها.

منار صلاح زكي، 23 عاما، من محافظة الإسكندرية تخرجت من كلية الهندسة قسم الديكور واللاند سكيب في عام 2023، لتبدأ في تحقيق حلمها وشغفها بالتنظيم فمنذ أن كانت طفلة صغيرة كانت شغوفة ولديها طموحات كثيرة وأحلام في عالم الديكور والفن والتصميم وترعرت على حلم لها، وساعدها على تحقيق حلمها دراستها الجامعية في عالم الديكور واللاند سكيب، فسعت منذ تخرجها على لتأسيس براند خاص بها يهتم بالديكور سواء داخلي أو خارجي.

منار تقدم برامج تعليمية للطلبة

قررت«منار» أن تفيد الآخرين بعلمها فقدمت برنامجا تعليميا ودروس شرح للطلبة، لتعليمهم كل ما يخص الديكور واللاند سكيب من أول التنفيذ والتصميم، وجزء لكل الفتيات يكون عبارة عن مجموعة فيديوهات باستشارات مختلفة عن كيف تفرش وتأسس شقتها الخاصة عن طريق عدة نصائح أصلها «اعملي ده وماتعمليش ده»، بدون أن تتكلف أي أموال أو إضافات مادية تكون عبئا آخر عليها.

حققت حلمها وأسست براند خاص بها

كانت «منار» تعمل وهي طالبة في كلية الهندسة ببرنامج رياضي سعودي كمصممة ديكور للإعلانات خصوصا الرياضية، اكتسبت منار خبرة كبيرة من شغلها في مجال الأعلانات ساعدتها كثيرا، كان تخصصها في كل ما يخص الفلل والعمارات وتصميم الأشكال الخارجية لها، ففكرت في إنشاء براند اسمه «ليكيا» ليتوفر فيه كل ما يخص الديكور تتوفر لأي مهندس أو أي شخص يريد تأسيس شقته، ومساعدة أي عروسة أنها تؤسس شقتها من كل ما يخصها من سجاد ومفروشات وأساس وزرع وتبلوهات، ولأن أي فتاة مقبلة على الزواج تكون بحاجة لاستشارة متخصص فقررت «منار» أن تقوم بهذا الدور فتعمل على تصميم كل الأشكال وأيضا تنفيذها، وتستيع إعادة بناء لأي شيء تالف ونحوليه إلى أساس جميل.

أسست«منار» شركتها الخاصة، وكانت أسرتها أكبر داعم لها ولهم الفضل الأول والأخير في نجاحها، وخصوصا أختها «وسام» وتعتبرها شريكة معها، وأسست جروبا «خلي الناس تعرفك» مستغلة خبرتها في الإعلانات، ليعرض كل شخص فيه خبرته وعمله الخاص: «كان هدفي الناس كلها تعرف بعضها ويعرفوا شغل بعض بدون فوائد مادية» كان هدفها خدمة للمنتج وللمشروع.

أتمنى أن أقدم البرامج بكل اللغات

وعبرت منار عن أهدافها وأحلامها «أحلامي وأهدافي كبيرة جدا وإن شاء الله أحققها كلها وأهم هدف أن اتعرف بره مصر وأصدر ليهم ماستوردش»، فتسعى منار أن يصبح براندها «ليكيا» عالمي باسم مصر ويكون له شهرته في كل مكان وأن تشتهر فيديوهاتها التعليمية بكل اللغات لتفيد أكبر قدر من الناس، مشيرة إلى تحقق جزء من أحلامها حيث تواصل معها عملاء من فرنسا لمعرفة خامات شغلها الخاص وليشيدوا بجمال تصميمه.