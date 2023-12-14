أمين الفتوى: المقصود من شرط النكاح بولي الحفاظ على حقوق المرأة

حذّر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من زواج السيدة دون ولي، لافتا إلى أنه لا نكاح إلا بولي.

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، في حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «المقصود من شرط النكاح بولي، هو المحافظة على حقوق المرأة، ووضعها تحت جناح أسرتها وأبيها وأخواتها، ولا يتركها الشرع تذهب في عمل هذا العقد الغليظ دون وجود من يحفظ لها الحقوق».

أمين الفتوى: زواج المرأة دون ولي قد يستوفى الأركان والشروط

وأضاف: «زواج المرأة دون ولي قد يستوفى الأركان والشروط، فكيف أن يكون الزواج سرا بعيدا عن أهلها، هي هتتزوج حياة تظنها سعيدة، لكن على حساب أهلها، هل يقبل أحدا لأخته بالزواج بهذه الطريقة، والله ما أحد يرضاه لأخته، كيف لسيدة الزواج سرا، أين الدليل على هذا».

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