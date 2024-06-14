هل يجوز للزوجة طلب الطلاق حال الزواج عليها دون علمها؟.. قانوني يجيب

يقع الطلاق في كثير من الاحيان لعدة أسباب لعل أبرزها قيام الزوج بالزواج بإمرأة أخرى مما يثير حفيظة زوجته لطلب الطلاق، ونشرح لكم في سطور مدى أحقية الزوجة في طلب الطلاق حال قيام الزوج بالزواج عليها من أخرى.

أحقية الزوجة في طلب الطلاق

قال محمود جمال المحامي، إن القانون أعطى الزوجة الحق في طلب الطلاق من الزوج حال قيامه بالزواج عليها من أخرى، حتى لو لم يشترط ذلك في عقد الزواج وفقاً لما نصت عليه المادة 11 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985، التي تضمنت أنه «يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة».

سقوط حق الزوجة في طلب الطلاق

وأوضح المحامي في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا كما يتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.