أول «فوتوشوت» بعد الطلاق.. نيللي كريم تتألق بفستان أسود

خضعت الفنانة نيللي كريم لجلسة تصوير جديدة «فوتوشوت»، وذلك بعد انفصالها عن زوجها هشام عاشور، مؤخرا.

ونشرت «نيللي» صورتين من جلسة التصوير الجديدة، وهي ترتدي فستانًا باللون الأسود، وتضع ماكياج هادئ بعض الشيء، وترتدي عقدا وخاتم ألماظ.

وقالت نيللي كريم في تصريحات سابقه لـ«الوطن» عن خبر طلاقها: «الخبر حقيقي وكل شيء قسمة ونصيب».

يذكر أن نيللي كريم وهشام عاشور تزوجا في ديسمبر من عام 2021، بعد قصة حب نشأت بينهما، وأقيم حفل زفافهما في الساحل الشمالي في حفل كان حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقتها.