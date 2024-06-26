طريقة تسوية المانجو الخضراء.. «مش هتبقى حادقة تاني»

تعتبر المانجو من أفضل فواكه الصيف التي ينتظرها المصريون كل عام، ولكن هناك نوع من المانجو خضراء غير مكتملة النضج، لذا نوضح طريقة تسوية المانجو الخضراء للاستمتاع بمذاقها اللذيذ، وفقا لمجموعة من الطرق المختلفة والسهلة.

طريقة تسوية المانجو الخضراء

بحسب موقع «one green planet» المختص بمجال الزراعة والفاكهة، فإن طريقة تسوية المانجو الخضراء كالتالي:

ضعي المانجو في الأرز لمدة ثلاثة ساعات.

اخرجيها واتركيها في كيس مغلق لمدة يوم كامل.

غطي المانجو بقطعة من القماش حتى تصبح ناضجة وتستوي.

كيف اجعل المانجو الخضراء تستوي بسرعه؟

نقدم لكم طريقة تسوية المانجو الخضراء وذلك وفقا لما جاء في موقع «mangoes»:

خزني المانجو في درجة حرارة 18-22 درجة مئوية.

اتركيها بعيدًا عن الشمس لبضعة أيام حتى تنضج.

لفيها بقطعة جرنال وضعيها في كيس تخزين.

فرغي الهواء لتسوية المانجو الخضراء

ضعيها في طبق بلاستيك بمكان دافئ بعيدًا عن الشمس.

طريقة تحويل المانجو الخضراء الصلبه إلى مانجو صفراء

وهناك وصفة أخرى لـ طريقة تسوية المانجو الخضراء

خزني المانجو في وعاء مظلم ومغلق جيدًا بدرجة حرارة الغرفة.

ضعي قطع المانجو داخل أكياس بلاستيكية دون وضع أي قطع فوق بعضها.

إدخال المانجو إلى الفريزر بشكل أفقي.

ضعيها في مكان دافئ لمدة ساعتين.

كيف تتحققي من تسوية المانجو الخضراء

هذه الطرق مضمونة لتسوية المانجا الخضراء، لأن مادة الأثيلين بداخل المانجو بتفرز سكريات خلال السخونية وهذا يجعلها رطبة ولينة، ويمكن تحديد نضجها من خلال قوتها ورائحتها.