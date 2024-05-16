فئات ممنوعة من تناول المانجو.. أمراض صحية عديدة احذرها

المانجو من الفاكهة الصيفية التي يحبها كثير من الناس، فلها مذاق شهي، ويزداد الإقبال عليها مع بداية ارتفاع درجات الحرارة؛ لكن ما لا يعرفه الكثيرون أنها قد تتسبب في الإصابة ببعض الأمراض حال تناولها بكميات كبيرة، خاصةً لأصحاب الأمراض المزمنة، وإذ كان الشخص مصابا بأعراض الحساسية.

فئات ممنوعة من تناول المانجو

تناول المانجو بكميات كبيرة أو لفئات ممنوعة يؤدي إلى حدوث مشكلات صحية عديدة،، إذ أظهرت دراسة بريطانية نُشرت في مجلة «Food Science & Nutrition»، بحسب أخصائي التغذية الدكتور فيكتور إلفولغوني، أن المانجو تؤثر بصورة كبيرة على الأملاح، وهناك فئات مصابة ببعض الأمراض يمنع عليهم تناولها، كالتالي:

من يعانون من مشاكل متفاقمة في الجهاز الهضمي مثل التهاب الأمعاء.

مرضى الضغط المرتفع.

من يعانون من الحساسية الجلدية المفرطة.

أصحاب أمراض السكري.

وأضحت الدراسة أن سبب ذلك أن المانجو بها مادة البوتاسيوم والأملاح، التي تجعل تناولها لهذه الفئات أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، يعقبها مشكلات صحية عديدة.

الآثار الجانبية لتناول المانجو

تناول المانجو للكثير من الفئات يسبب أضرارًا صحية، خاصةً الفئات المذكورة سابقًا، وفي كل الأحوال تناولها بإفراط يجعل بعض الأشخاص يعانون من آلام في الحلق والمعدة، بالإضافة إلى مشاكل متفاقمة في الجهاز الهضمي، وهو ما أوضحته الدكتورة عالية صالح، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة، إذ أنها تعمل على تحفيز الإصابة باضطرابات في القناة الهضمية.

الكمية المسموحة لتناول المانجو؟

تناول ثمرة بحجم صغير للأشخاص أصحاب الأمراض الصحية العادية، والأشخاص الذين لم يعانوا من الأمراض عليهم تناول ثمرة بحجم متوسط، في اليوم مع مراعاة الإكثار من شرب الماء، والكثير من الاحتياطات، وفقًا لما أكدته «صالح»، خلال حديثها لـ«الوطن»: «دي الكمية المسموحة عشان الأملاح متأثرش على ترسبات الدم وتسبب أمراض خطيرة»، وذلك تجنبًا لإجهاد القناة الهضمية، وحتى لا تؤثر على المعدة والأوعية الدموية وضغط الدم أو تعمل على تفاقم الحساسية.

الاحتياطات الواجب اتخاذها مع تناول المانجو

وبحسب موقع «هيلث لاين»، المتخصص في الشئون الطبية، فإن تناول المانجو يجب أن يكون بالإرشادات التالية: