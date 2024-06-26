«الصحة»: استجابة 700 مريض للعلاج ببرنامج «بدائل الأفيون»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استجابة 700 مريض بالعلاج اليومي ببرنامج العلاج ببدائل الأفيونات «الميثادون»، بهدف مكافحة الإدمان بين المواطنين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والذي يوافق 26 يونيو من كل عام.

التوعية بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان، بإتاحة خدمات العلاج والعمل على التوعية بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية الخاصة من أجل المحافظة على سلامة المجتمع وأفراده، وفي مقدمتهم الشباب من أضرار المخدرات، بالإضافة إلى دور الأسرة الأصيل في حماية أفرادها وتنشئتهم بصفتها النواة والحاضن الأول.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن برنامج العلاج ببدائل الأفيونات يعد إطارا إرشاديا لمساندة الدولة في مكافحة الإدمان، ضمن ترسيخ المنظور الحقوقي للوقاية، وخدمات العلاج والرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان.

وأوضح أن البرنامج بدأ تنفيذه في مارس 2023 بمستشفى مصر الجديدة التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وجرى التوسع في استخدام برنامج العلاج على مدار عام ليصل عدد الوحدات إلى 13 وحدة في 10 محافظات، وهي «القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، الشرقية، المنيا، أسيوط، القليوبية، الغربية، الدقهلية، دمياط»، مشيرا إلى العمل استعدادا لافتتاح وحدات المرحلة الثانية في كل من محافظة «الجيزة، بورسعيد، المنوفية، بني سويف».

وأضاف أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تقدم التوعية بمخاطر الإدمان من خلال 24 مستشفى ومركز على مستوى المحافظات، لافتا إلى التركيز على الوقاية وتعزيز السلوكيات الصحية والأنشطة البديلة التي تعزز الصحة العقلية والبدنية، وتقديم قصص واقعية لأشخاص تأثروا سلبا بالإدمان ومشاركة قصة تعافيهم، لنشر رسائل إيجابية تشجع للإقلاع عن تلك الآفة الضارة.

تلقي الدواء بوحدات خفض الضرر

ومن جانبها، قالت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن البرنامج يقوم على فكرة تلقي المريض للدواء داخل وحدات خفض الضرر في المستشفى الأقرب له بشكل يومي مع استمراره في الانتظام بالجلسات العلاجية والتأهيلية، ويساهم ذلك في ممارسة حياته اليومية، كما يخفف عن الدولة عبء التكاليف المرتفعة لإقامة المرضى داخل المستشفيات.

وأشارت إلى أن الدواء ثبث بالأدلة العلمية كفاءته وفاعليته في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، إذ يقوم بعلاج الاضطراب والتغير الذي يحدث في المخ بسبب المخدرات، ويساعد في علاج أعراض الإدمان النفسية والجسدية، مؤكدة أنه متوفر حاليا في مستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابعة لوزارة الصحة و السكان.