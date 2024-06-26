الأمطار الغزيرة تغرق داغستان في فيضانات عارمة (فيديو)

تعرضت داغستان الروسية لفيضانات نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، إذ أشارت صحيفة إزفيستيا الروسية، إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل خطير، وعرقلت حركة السيارات، وفقا لـ«روسيا اليوم».

مشاهد من فيضانات داغستان

ونشرت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو ترصد شدة الفيضانات التي تضرب داغستان اليوم، ما تسبب في غرق الشوارع.

ليست المرة الأولى التي تضرب فيها الفيضانات روسيا خلال شهرين

في أبريل الماضي، أعلنت هيئة الإنقاذ والطوارئ في روسيا ارتفاع عدد المنازل التي تعرضت للغمر بسبب الفيضانات الربيعية بمقدار 1.7 ألف منزل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ووصل العدد الإجمالي إلى حوالي 18 ألف منزل.

وقال مصدر في الهيئة: «حتى صباح يوم 18 أبريل، تعرضت 17,808 منزلاً سكنياً في 210 بلدات و175 قطعة أرض تابعة لبيوت ريفية للغمر بسبب الفيضانات الربيعية، وزاد العدد بمقدار أكثر من 1.7 ألف منزل خلال يوم واحد، خاصة في مقاطعتي أورينبورغ وكورغان».

وأوضح المصدر أنه جرى غمر 32,593 قطعة أرض تابعة للمنازل الريفية، مما يشكل زيادة قدرها 1,554 منزل مقارنة باليوم السابق، بالإضافة إلى 95 جسرًا و77 طريقًا مخصصًا للسيارات.