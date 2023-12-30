تعطيل قطارات يوروستار بسبب فيضان نهر التايمز في لندن

قالت شركة يوروستار الدولية للسكك الحديدية، إن الفيضانات في نفق للسكك الحديدية بالقرب من لندن، أجبرتها على إلغاء أكثر من عشرة قطارات، تربط بريطانيا بالبر الرئيسي الأوروبي، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وتظهر الصور طوابير الركاب عند بوابات المغادرة بمحطة يوروستار في محطة قطار غار دو نورد، نتيجة إلغاء أكثر من عشرة قطارات تربط بريطانيا بالبر الرئيسي الأوروبي، في باريس، فرنسا.

تأخيرات شديدة في الخدمات

وقالت الشركة، إنه تم إلغاء خدمات يوروستار من وإلى لندن، وهناك تأخيرات شديدة في الخدمات بسبب مشاكل البنية التحتية الناجمة عن الفيضانات في أحد أنفاق نهر التايمز الواقعة بين سانت بانكراس إنترناشونال وإيبسفليت.

إلغاء الرحلات يعتبر الضربة الثانية لشركة يوروستار

وحتى الآن علقت الشركة نحو 14 رحلة بين لندن وباريس أو أمستردام أو بروكسل، وتعتبر بمثابة الضربة الثانية لعملاء يوروستار خلال موسم عطلات هذا العام، وفي 21 ديسمبر، أحبط إضراب فرنسي مفاجئ خطط سفر الآلاف في عيد الميلاد، ولم يتضح على الفور متى ستتمكن حركة السكك الحديدية من الاستئناف.