هل تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة الأيام المقبلة؟

موجات شديدة الحرارة شهدتها كافة الأنحاء على مدار الشهور الماضية، تسببت في تعرض البلاد لعدد من المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا، وازداد الأمر مع بدء تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي مع بداية فصل الصيف، والذي أدي ارتفاع نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بالطقس، ما يجعل الكثير من المواطنين يرغبون في معرفة هل سنشهد انخفاض في درجات الحرارة الأيام المقبلة أم يستمر ذلك الارتفاع حتى نهاية فصل الصيف.

هل نشهد انخفاض في درجات الحرارة الأيام المقبلة؟

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الجاري، إذ ترتفع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيمة تتراوح بين 4 و 5 درجات، وتحديدا على المناطق الشمالية، وذلك بسبب تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي، فضلا عن امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

موعد انخفاض درجات الحرارة الفترة المقبلة

وأوضحت غانم في حديثها للوطن، أنه بدء من يوم السبت المقبل تشهد كافة الأنحاء انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و 3 درجات، مع تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على تكون السحب وتحديدا على المناطق الشمالية.

ويستمر ذلك الانخفاض حتى يوم الأحد المقبل، ولكنها تعود للارتفاع مرة أخرى بدء من يوم الإثنين، لتسجل الحرارة قيم أعلى من المعدلات الطبيعية، وفي بعض الأيام سنشهد نشاط للرياح الذي يؤدي للشعور بانخفاض نسب الرطوبة، تحديدا يومي السبت والأحد.