«الأرصاد» تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس ليلا: نشاط نسبي للرياح

أكّدت الدكتورة منار غانم بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ هناك تحسنًا طفيفًا في حالة الطقس وقيم الحرارة الصغرى يوميًا، وذلك بسبب ظاهرة جوية تؤثر على البلاد في هذه الأيام.

ظاهرة جوية وراء تحسن حالة الطقس ليلًا

وأضافت منار غانم لـ«الوطن»، أنه يوجد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يزيد من نشاط الرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانًا، وذلك مع بداية ساعات المساء على جميع أنحاء الجمهورية، إذ يعمل على حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى حتى ساعات الصباح الباكر، وتعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى مع بداية ظهور أشعة الشمس.

انخفاض قيم الحرارة الصغرى

وأشارت إلى أهم أسباب انخفاض قيم الحرارة الصغرى مع بداية ساعات المساء، فور غياب أشعة الشمس، هو وجود نشاط نسبي للرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانًا تعمل على تلطيف الأجواء وتقليل الشعور بنسب الرطوبة في الجو.

سرعات الرياح في حالة الطقس اليوم

- سرعات الرياح اليوم والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال وجنوب الوجه البحري بين 30 إلى 32 كيلومترًا في الساعة.

- رياح على وسط سيناء 28 كيلومترًا في الساعة.

- رياح على السواحل الشمالية الغربية 28 كيلومترًا في الساعة.

- جبال البحر الأحمر، ومحافظة جنوب سيناء 32 كيلومترًا في الساعة.

- شمال ووسط وجنوب الصعيد بسرعة بين 32 كيلومترًا في الساعة.