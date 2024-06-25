3 أجهزة تقلل الرطوبة في المنزل.. استخدمها لمواجهة الطقس السيئ

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية موجة حارة وزيادة لنسبة الرطوبة في الهواء، وفق ما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية، وللمساعدة على مواجهة حالة الطقس السيئة، توجد أجهزة مزيلة للرطوبة وتساعد على تقليلها، يمكن الاستعانة بها في المنازل.

أجهزة مزيلة للرطوبة

وبحسب موقع «livescience»، توجد أجهزة مثل أجهزة التكييف تسمى مزيلات الرطوبة، وهي خيار ذكي، بها مكونات تعمل على إزالة بخار الماء الموجود في المنزل، وهي قطعة تقنية أكثر من كونها جهازًا منزليًا، لأنها تزيل كل أبخرة الماء الموجودة، بحسب ما أكده «كايل كنا»، خبير في مجال الهواء الجوي وأستاذ مشارك في جامعة فرجينيا كومنولث.

أفضل أجهزة سحب الرطوبة

أجهزة الهواء المركزية، التي تشبه التكييف وتعمل على حماية المنزل من الحرارة العالية، وتعمل على الحفاظ على أقل مستوى رطوبة في منزلك بنسبة 50%.

وبحسب مهندس التبريد والتكييف، رامي أحمد، فإن وضع المروحة في النافذة، يعمل على إزالة الرطوبة، من خلال سحب الهواء الساخن من الغرفة وتحويله إلى الخارج، ومن الأفضل وضع المروحة في شباك بعيدًا عن حرارة الشمس، لتقوم بوظيفة التبريد بالتبخير.

نصائح لاستخدام أجهزة الرطوبة

وأضاف مهندس التكييفات خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجب الانتباه إلى التالي:

تنظيف الأجهزة باستمرار.

وضع الأجهزة وتركيبها بعيدًا عن الشمس.

متابعة أداء الجهاز بانتظام.

تغيير مرشحات الهواء بانتظام.

فوائد أجهزة الرطوبة

وأكد أن استخدام تلك الأجهزة يعمل على: