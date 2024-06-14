أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الجمعة 14-6-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الجمعة 14-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وتختلف الأسعار وفقا للمنطقة السكنية والجودة، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الألبان والجبن بمختلف أنواعها، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الجبن اليوم

سجل سعر كيلو الجبن الأبيض بحوالي 131.42 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجبن الرومي بحوالي 257.41 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي بحوالي 103.68 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو المسلى البلدي بحوالي 328.52 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع بحوالي 185.93 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) حوالي 127.66 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الاسطنبولي) حوالي 148.88 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو الجبنة الشيدر بنحو حوالي 270.51 جنيه بالأسواق.

أسعار الألبان اليوم

سجل متوسط سعر كيلو اللبن السائب بنحو حوالي 29.06 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ الـ1 لتر حوالي 40.48 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن المجفف البودرة حوالي 109.86 جنيه للمستهلك.