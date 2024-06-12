تراجع أسعار الألبان ومنتجاتها في الأسواق اليوم.. «الجبنة البيضاء بكام؟»

شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الأربعاء 12-6-2024 حالة من التراجع الملحوظ في مختلف الأسواق المحلية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق للمستهلكين، وفقا لأخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الجبن بالأسواق اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض بنحو 110.88 جنيه بالأسواق، بتراجع 25.12 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجبن الرومي بنحو 244.96 جنيه بالأسواق، بتراجع 19.04 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي بنحو 100.77 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو المسلى البلدي بنحو 266.11 جنيه بالأسواق، بتراجع 20.49 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع بنحو 121.25 جنيه بالأسواق، بتراجع 36.1 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) بنحو 102.28 جنيه بالأسواق، بتراجع 23.94 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الاسطنبولي) بنحو 125.71 جنيه بالأسواق، بانخفاض 22.76 جنيه للمستهلك.

وصل متوسط سعر الجبنة الشيدر الـ1 كجم بنحو 356.48 جنيه بالأسواق.

أسعار الألبان اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللبن السائب نحو 26.84 جنيه بالأسواق، بتراجع 1.79 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ الـ1 لتر بنحو 41.86 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن المجفف البودرة بنحو 117.82 جنيه بالأسواق، بتراجع 2.34 جنيه للمستهلك.