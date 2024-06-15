تراجع أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم السبت 15-6-2024.. كم سجل الجبن الأبيض؟

شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم السبت 15-6-2024 حالة من التراجع الملحوظ في الأسواق، مع اختلاف الأسعار من منطقة سكنية لأخرى.

أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية التراجع الملحوظ في أسعار الألبان ومنتجاتها في الأسواق، وفق آخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الجبن اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 82 جنيها بالأسواق، بتراجع 41.45 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجبن الرومي بنحو 281.5 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي 85.92 جنيه بالأسواق، بتراجع 26.22 جنيه للمستهلك.

وصل متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع إلى 180 جنيها بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) 125 جنيها بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الإسطنبولي) 134 جنيها بالأسواق، بتراجع 12.5 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبنة الشيدر 342.5 جنيه بالأسواق.

أسعار الألبان اليوم بمختلف أنواعها

سجل متوسط سعر كيلو اللبن المجفف البودرة 92.5 جنيه بالأسواق، بانخفاض 19.68 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ 1 لتر 31.5 جنيه بالأسواق، بتراجع 8.58 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن السائب 35 جنيها بالأسواق.