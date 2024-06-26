«معلومات الوزراء»: زراعة القمح في توشكى خطوة مهمة نحو الاكتفاء الذاتي (فيديو)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، فيديو عن زراعة القمح في توشكى، التي تُعد خطوة مهمة نحو الاكتفاء الذاتي من المحصول.

زراعة القمح في توشكى «مشروعا استراتيجيا»

وأضاف المركز، أن زراعة القمح تُعدّ في توشكى مشروعا استراتيجيا مهما لمصر، حيث تسعى الدولة المصرية إلى زيادة الإنتاج المحلي من هذه الحبوب الأساسية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

ظروف مناخية وتربة مناسبة لزراعة القمح

وتتمتع منطقة توشكى بظروف مناخية وتربة مناسبة لزراعة القمح، وقد حققت مصر خلال السنوات الماضية قفزات كبيرة في مجال زراعة القمح في توشكى، حتى وصلت المساحات المنزرعة إلى 500 ألف فدان في 2024.